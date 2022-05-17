Главы МИД стран ЕС согласовали выделение Киеву 500 млн евро

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали выделение 500 млн евро на военную помощь Киеву, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Боррель отметил, что «общая сумма военной помощи составит 2 млрд». Он подчеркнул, что деньги, которые выделяются в рамках общеевропейского фонда – это лишь «вершина айсберга», а помощь Украине, выделяемая странами Европы на двусторонней основе, гораздо больше, передает РИА «Новости».

Напомним, Боррель также сообщил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом министры не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций.

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