 

Главы МИД стран ЕС согласовали выделение Киеву 500 млн евро

17.05.2022, 2:55, Новости дня
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Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали выделение 500 млн евро на военную помощь Киеву, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Боррель отметил, что «общая сумма военной помощи составит 2 млрд». Он подчеркнул, что деньги, которые выделяются в рамках общеевропейского фонда – это лишь «вершина айсберга», а помощь Украине, выделяемая странами Европы на двусторонней основе, гораздо больше, передает РИА «Новости».

Напомним, Боррель также сообщил, что ЕС поможет Украине опустошить ее хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. При этом министры не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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