Минобороны: СБУ преследует одесситов за пророссийские взгляды

Боевики теробороны и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) подвергают физическому насилию жителей Одессы за доказательства пророссийских взглядов, найденные в их телефонах и мессенджерах, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Одессе боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды, аналогично ранее проведенным рейдам в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населенных пунктов», – приводит его слова ТАСС.

Мизинцев заявил, что «граждан, в телефонах которых обнаружены фото- или видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов Вооруженными силами России, переписки в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении». Он уточнил, что «о судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно».

Ранее сообщалось, что большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, узнав о планах их отправки на фронт после двухнедельных учений.

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