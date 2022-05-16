 

Минобороны: ВСУ удерживают детей в подвале школы-интерната в Святогорске в ДНР

16.05.2022, 21:59, Новости дня
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В детской школе-интернате в Святогорске вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали командный пункт, разместили тяжелое вооружение и удерживают преподавателей и воспитанников в подвале, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Святогорске Донецкой народной республики на территории детской школы-интерната по улице Лесная боевики националистического батальона оборудовали командный пункт и разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях насильно удерживаются преподавательский состав и воспитанники интерната», – сообщил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.

По словам генерал-полковника, в зданиях детского сада и школы в Сергеевке боевики украинских нацформирований оборудовали казармы, а рядом с жилыми кварталами разместили артиллерию. «В Нелеповке Донецкой народной республики в здании школы №19 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов», – добавил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что на территории кожвендиспансера в Северодонецке подразделения ВСУ разместили артиллерию, а также реактивную систему залпового огня.

Накануне украинские войска обстреляли Докучаевск из ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

В воскресенье боевики украинских вооруженных формирований разместили тяжелое вооружение в школах Донецкой народной республики. В тот же день вооруженные формирования Украины атаковали школу в Куйбышевском районе Донецка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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