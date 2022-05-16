 

Путин: Лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии

16.05.2022, 14:50, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин назвал подписываемое сегодня заявление Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтверждением решимости стран-участниц взаимодействовать в сфере военного и оборонного строительства.

«Сегодня мы подпишем совместное заявление, в котором с учетом опыта, приобретенного в ходе в том числе упомянутой операции [в Казахстане], будет подтверждена решимость наших государств и далее по-партнерски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене», – цитирует его ТАСС.

По словам Путина, взаимодействие в рамках ОБКБ выстраивается в рамках подлинного союзничества и при учете интересов друг друга, информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Путин в понедельник на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет отдельные двусторонние встречи с президентами Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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