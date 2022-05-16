В Кургане решили увеличить выпуск супер-вездеходов

Курганское предприятие, производящее спецтехнику для работы в Арктике, расширит производство вездеходов. Планируется наладить выпуск до 30 машин в месяц. Вездеходы предназначены для труднопроходимой местности, в том числе болот, сообщил гендиректор компании «Вездеходы «Бурлак» Владимир Уфимцев.

«В следующем году запустим новый сборочный цех, на котором будем производить от 20 до 30 машин в месяц в зависимости от модификаций. Цех будет оборудован современными станками и лазерами. Новым оборудованием цех начнем заполняться уже примерно через шесть-восемь месяцев», – передает URA.RU слова Уфимцева.

Сейчас на опытном производстве выпускается до трех машин в месяц. Уникальность вездеходов заключается в том, что на них установлены шины низкого давления, которые позволяют не нарушать хрупкую экосистему тундры. Техника способна развивать скорость до 70 км/ч на твердом грунте, а также перевозить до 4 тонн груза.

Создание нового производственного корпуса позволит создать до 300 новых рабочих мест. Однако гендиректор предприятия считает, что это не самое главное.

«Современное производство не должно плодить количество ручного труда. У нас упор на применение современных технологий. Поэтому здесь будут работать высококлассные специалисты. У нас будут созданы высокопроизводительные рабочие места. Мы стремимся к тому, чтобы наш завод соответствовал всем стандартам международного качества», – отметил Уфимцев.

Вездеходы «Бурлак» уже прошли опытную эксплуатацию в МЧС России, военизированных структурах, крупных нефтегазовых компаниях в Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Коми и Якутия, а также в Антарктиде. Вездеходы транспортируют в регионы с помощью тралов (полуприцеп, предназначенный для транспортировки спецтехники ).

Напомним, в апреле 2016 года российский вездеход-амфибия «Бурлак», созданный для автономного покорения Северного полюса, успешно прошел испытания в Карском море и на Приполярном Урале (Ямало-Ненецкий автономный округ). Участники экспедиции преодолели маршрут протяженностью 2,8 тыс. км почти на неделю быстрее, чем планировалось.

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