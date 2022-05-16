 

На Украине заявили о падении транзита российского газа

16.05.2022, 10:37, Новости дня
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Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему упала до 46,8 млн кубометров, следует из данных «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

С 11 мая Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка» из-за того, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Сейчас для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС «Суджа». По данным Газпрома, перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены, передает РИА «Новости»

Транзит российского газа через Украину с 11 мая резко снизился.

По данным ОГТСУ, заявка на прокачку через ГИС «Суджа» упала до 46,8 млн кубометров, а днем ранее уточненная заявка составляла 64,7 млн кубометров. Заявка же через ГИС «Сохрановка» так и остается на нуле. В воскресенье заявка Газпрома на прокачку прокачку через эту станцию была отклонена.

Напомним, во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.

На этом фоне цены на газ в Европе ускорили рост и превысили 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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