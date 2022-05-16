России предложили ответить на расширение НАТО ядерным оружием

В ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО РФ следует уточнить в военной доктрине условия применения тактического ядерного оружия, а также оснастить «Калибры» и «Искандеры» на западном направлении ядерными боезарядами, сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Как считает эксперт, при вступлении по ускоренной процедуре Финляндии и Швеции в НАТО, уже к лету вооруженные силы этих стран будут полностью интегрированы в военную структуру Североатлантического альянса. В случае обострения обстановки на европейском театре военных действий в любой момент на территории указанных стран может произойти развертывание ударных группировок объединенных вооруженных сил НАТО или предприняты иные действия, критически влияющие на национальную безопасность России. Для Москвы исключительно важно быстро нивелировать эти и другие угрозы, при этом создание потенциала сдерживания в виде новых бригад, дивизий, усиления системы ПВО, особенно для прикрытия протяженной границы с Финляндией, потребует значительных финансовых средств и больших временных затрат.

«Только поступление в 2022 году в войска Западного военного округа и на Балтийский флот тактического ядерного оружия сможет оперативно устранить диспаритет, который существует и сегодня, и который еще более усилится, при сравнении потенциалов ВС РФ и стран НАТО с его новыми членами, которые значительно превосходят нас и в численности личного состава, и по количеству вооружений и военной техники. Надо быть прагматичными и изменить российскую военную доктрину – ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО», – сказал Коротченко в беседе с РИА «Новости».

По его мнению, следует также приступить к разработке сухопутной версии мобильного комплекса с крылатыми ракетами «Калибр» с последующим базированием в северо-западных регионах страны.

Уже сегодня Совету безопасности РФ следует начать проработку возможных ответных шагов. «Должны быть четко описаны условия, при которых в ответ на агрессивные действия или нападение на РФ мы нанесем ответные тактические ядерные удары по военным объектам и по военной инфраструктуре НАТО, при каких условиях это может быть сделано, как будут осуществляться соответствующие процедуры – необходим доктринальный пересмотр всех указанных вопросов. Соответствующая работа должна осуществляться под руководством Совета безопасности РФ и начаться безотлагательно уже сейчас, так как вопрос стоит о безопасности нашей страны», – подчеркнул эксперт.

Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. РФ предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для РФ несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

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