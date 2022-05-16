 

Немецкий генерал предостерег Украину от недооценки ВС России

16.05.2022, 7:05, Новости дня
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Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы Германии Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки мощи вооруженных сил России, сообщило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», – приводит РИА «Новости» слова генерала, которого цитирует немецкое издание.

Он также выразил уверенность, что официальный Киев не сможет вернуть Донбасс военным путем. Именно Россия, отметил Вад, определяет развитие событий на востоке Украины.

С таким заявлением эксперт выступил в свете специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Напомним, 12 мая посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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