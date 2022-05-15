 

Швеция отказалась размещать ядерное оружие и военные базы НАТО

15.05.2022, 18:57, Новости дня
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Швеция в случае одобрения ее заявки в НАТО выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории, следует из заявления правящей Социал-демократической партии.

«…Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, если заявка будет одобрена со стороны НАТО, выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории», – говорится в заявлении партии, информирует РИА «Новости».

Ранее Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО.

В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).

Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. РФ предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для РФ несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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