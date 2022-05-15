Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей

Жители поселений в Херсонской области начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новой администрации, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

«Интересная тенденция – в последние две недели – это возвращение (граждан), причем возвращение с тех территорий, где идет сейчас война. Это очень серьезно. На 9 мая мне казалось, что будет мало людей, ведь многие уехали. А у нас в летнем кинотеатре было около тысячи человек одновременно. Такого не было никогда. Акции и демонстрации в Каховке собрали полторы тысячи человек», – сказал Леонтьев РИА «Новости».

Глава администрации отметил, что большая часть людей в маленьких поселениях, которая задействована в сельском хозяйстве, в большей степени не стала покидать свои дома.

Ранее замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что власти Херсонской области намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России.

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