 

Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей

15.05.2022, 17:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жители поселений в Херсонской области начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новой администрации, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

«Интересная тенденция – в последние две недели – это возвращение (граждан), причем возвращение с тех территорий, где идет сейчас война. Это очень серьезно. На 9 мая мне казалось, что будет мало людей, ведь многие уехали. А у нас в летнем кинотеатре было около тысячи человек одновременно. Такого не было никогда. Акции и демонстрации в Каховке собрали полторы тысячи человек», – сказал Леонтьев РИА «Новости».

Глава администрации отметил, что большая часть людей в маленьких поселениях, которая задействована в сельском хозяйстве, в большей степени не стала покидать свои дома.

Ранее замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что власти Херсонской области намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08.20 / Шнуров написал стихотворение о забастовке на БелАЗе

14.01.21 / Dantes показал, как принимает ванну с Дорофеевой

24.02.21 / В Тбилиси предложили Западу открыть глаза на правду о «деле Мелия»

12.08.21 / Врачи объявили голодовку во Львовской области

27.03.21 / В Украине сделали уже 192,2 тыс. прививок от коронавируса

04.12.21 / Соцсеть “ВКонтакте” будет контролировать друг Путина – СМИ

10.09.20 / Россия и Навальный: фактор яда

08.02.22 / В Польшу прибыла группа американских десантников

21.09.21 / Захарова обвинила ЕС в попытке запугивания РФ перед выборами

25.03.21 / Электрическую версию BMW M2 заметили на тестах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика