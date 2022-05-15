 

Вандалы нарисовали свастику на памятнике погибшим советским воинам в Литве

15.05.2022, 13:22, Новости дня
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Памятник погибшим советским воинам в Шяуляйском районе Литвы подвергся акции вандализма, сообщил в ежедневной сводке происшествий департамент полиции Литвы.

«В деревне Бубяй в Шяуляйском районе на военном кладбище замечен нарисованный краской на памятнике погибшим советским воинам знак свастики. Собран материал для выяснения обстоятельств», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Напомним, в конце апреля СК возбудил три уголовных дела в связи с осквернением памятников советским воинам в Литве. Так, в апреле памятник советским воинам осквернили в литовской Паланге, акции вандализма подверглись памятники советским солдатам в Кедайняйском и Аникщяйском районах Литвы. Ранее в том же месяце место захоронения советских солдат, павших в годы Второй мировой войны, было осквернено в Мариямполе.

После начала российской спецоперации на Украине по Европе прокатилась очередная волна вандализма в отношении советских военных памятников. В некоторых странах война с памятниками вышла на государственный уровень. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддерживает снос в республике «красноармейских» памятников. В Латвии приняли решение о сносе советского памятника Освободителям.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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