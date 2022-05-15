 

Туроператоры заметили снижение цен в отелях Кубани и Крыма

15.05.2022, 10:34, Новости дня
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В связи с закрытием ряда аэропортов на юге РФ и окончанием майских праздников отели Краснодарского края и Крыма начали снижать стоимость проживания, сообщили туроператоры.

В частности, скидки варьируются в диапазоне от 10% до 30%, однако это не распространяется на объекты с четырьмя и пятью звездами, передает РИА «Новости».

«Дело в том, что период майских праздников относится к высокому сезону и по популярности уступает только новогодним праздникам и августовским заездам. Соответственно, на периоды пикового спроса цены на услуги, в том числе на размещение в отелях и авиаперелеты, повышаются, а после праздников снижаются. По мере приближения к августовским заездам цены будут расти. Максимальные значения по стоимости отдыха приходятся на заезды в середине августа, а с начала сентября они начнут снова снижаться», – рассказали в компании «Интурист».

По словам представителей организации, отельеры увидели, что привычного ажиотажа на отдых в летнее время в Анапе, Туапсе и Сочи нет. Поэтому они пытаются «спасти сезон», предоставляя скидки. Генеральный директор «Дельфина» Сергей Ромашкин же, напротив, не заметил снижения цен, так как в Крыму они начали падать еще до майских праздников.

«В среднем на сегодняшний день они ниже, чем в 2021 году, на 3-4%. Это немного, но по сравнению с тем ростом, который мы видели в марте (на 15%), это уже хорошая новость для туристов. Цены будут снижаться и дальше», – отметил Ромашкин.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2022 года РФ впервые не вошла в топ-3 стран-лидеров по турпотоку в Турцию, это связано с сокращением авиаперевозок из РФ за рубеж.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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