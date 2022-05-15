 

Стала известна возможная дата подачи Швецией заявки на вступление в НАТО

15.05.2022, 10:33, Новости дня
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Швеция собирается подать заявку на членство в НАТО 17 мая, сообщила со ссылкой на источник газета Svenska Dagbladet.

По ее данным, дата отправки заявки будет зависеть от того, успеет ли Финляндия к тому времени принять решение о вступлении. По мнению финских экспертов, существует риск того, что намеченные на понедельник дебаты в парламенте Суоми по вопросу о членстве в альянсе могут затянуться, передает ТАСС.

Согласно плану, две северные страны хотели бы отправить документы в Брюссель одновременно.

Ранее сообщалось, что Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО в среду, 18 мая.

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО ошибочное и усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе.

Как ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. РФ предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для РФ несет вступление Финляндии и Шевции в НАТО, и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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