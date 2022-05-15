Памятный бюст советскому государственному деятелю Николаю Сизинцеву открыли в Бугуруслане

В Бугуруслане торжественно открыт созданный Зурабом Церетели памятный бюст советскому государственному, партийному и хозяйственному деятелю, председателю Бугурусланского райисполкома, депутату областного Совета народных депутатов Оренбургской области Николаю Сизинцеву.

Монумент установлен в историческом центре Бугуруслана, рядом с районной администрацией – бывшим зданием райисполкома, где при жизни трудился Сизинцев.

«Николай Семенович при жизни полностью отдавался труду на благо сельской территории, на благо города. Очень много сделал для развития системы образования, для того, чтобы его потомки могли здесь и сейчас продолжать его дело, продолжать дело нашей страны», – сообщил глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко.

Епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий освятил памятный бюст. Торжественным маршем прошла рота почетного караула, прозвучал гимн Российской Федерации, под звуки духового оркестра к памятнику были возложены цветы, передает Риа56.

«Я искренне благодарю Зураба Константиновича за увековечение памяти о моем деде. Не каждый город может похвастаться таким подарком, который он сделал. Великий мастер, известный скульптор, народный художник СССР. Большое спасибо общественности за эту инициативу, жителям города и района. Я благодарю администрацию города, Совет депутатов, лично главу города Дмитрия Сергеевича Дьяченко, а также администрацию района, Совет депутатов района. Спасибо большое за поддержку», – сказал внук политика Андрей Спиридонов.

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