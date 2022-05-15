В работе сайта и приложения «Авито» произошел сбой

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15.05.2022, 1:20, Новости дня
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Пользователи пожаловались на сбои в работе сервиса для размещения объявлений «Авито», свидетельствуют данные сайта DownRadar, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сайт и приложение крупнейшего в РФ сервиса объявлений «Авито» перестали открываться у пользователей. При попытке зайти на сайт объявлений выдается ошибка 502, означающая, что сервер не смог обработать полученный запрос по техническим причинам. В приложении не загружается информация, появляется сообщение о неизвестной ошибке и предложение зайти в приложение позже, а пока сотрудники сервиса стараются устранить проблему, передает ТАСС.

По состоянию на 0.30 мск воскресенья сервисом DownRadar было зафиксировано 8067 жалоб. Более всего на сбои жалуются жители Мурманской области, а также Москвы и Петербурга, передает РИА «Новости».

В «Авито» сообщили, что работают над устранением проблемы. «Знаем. Решаем», – отметили в пресс-службе компании.

Напомним, 12 апреля сбой произошел в работе видеохостинга YouTube в США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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