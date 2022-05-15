Медведев: РФ «плевать» на непризнание новых границ странами G7

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ «плевать» на непризнание новых границ со стороны стран Группы семи (G7).

«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», – написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя заявление глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи по итогам трехдневной встречи.

Комментируя намерение Запада поставлять оружие Киеву, «пока это необходимо», Медведев отметил, что «G7 продолжит вести скрытую войну с Россией, вместо того, чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей». Он также подчеркнул, что намерение G7 активизировать усилия по сокращению зависимости от российских энергоносителей, включая поэтапный отказ от угля и нефти, означает «продолжение грабежа граждан «семерки» для поддержки коррумпированного режима на Украине, о самом существовании которой знают далеко не все жители этих стран».

В субботу главы МИД стран G7 – Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония – пообещали поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это будет необходимо». В прошлое воскресенье страны G7 взяли на себя обязательство постепенно «прекратить импорт российской нефти и снизить зависимость от российских энергоносителей».

В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В апреле посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии РФ в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против РФ на Украине.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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