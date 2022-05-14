 

Антонов исключил возможность капитуляции РФ на Украине

14.05.2022, 23:55, Новости дня
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Капитуляции РФ на Украине не будет, все поставленные перед вооруженными силами РФ задачи будут полностью выполнены, сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере российские дипломаты, которые работают здесь, такой капитуляции не будет, никогда не будет. Мы твердо уверены, что все задачи, которые поставил верховный главнокомандующий перед нашими вооруженными силами, они будут полностью выполнены. Мы никогда не сдадимся, не отойдем назад», – приводит слова дипломата ТАСС.

Антонов отметил, что цели и задачи специальной военной операции четко обозначены. «Все, что мы хотим – чтобы с территории Украины не было никакой угрозы для Российской Федерации», – отметил он.

Посол добавил, что Соединенные Штаты подталкивают Россию на переговоры, но с условием прекратить специальную военную операцию на Украине. «Американцы, в принципе, со всех сторон подталкивают нас к переговорам, но при определенных условиях, и таких условий я бы назвал три. Это, во-первых, прекратить военные действия в ходе специальной военной операции. Второе – отвести наши войска за линию до 24 февраля сего года. И третье – «покаяться за все содеянное», – сказал дипломат.

Антонов обратил внимание на то, что США все глубже втягиваются в конфликт с непредсказуемыми последствиями. «Ситуация, тем не менее, крайне и крайне сегодня опасная. США все глубже втягиваются в конфликт с самыми непредсказуемыми последствиями для отношений двух ядерных держав», – добавил посол.

В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В прошлую среду министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.

В апреле посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии РФ в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против РФ на Украине.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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