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14.05.2022, 23:55, Новости дня
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Гражданин Италии Амедео Авондет рассказал, что организовал в Турине митинг в поддержку РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса.

По словам мужчины, идея организовать митинг в Турине пришла ему, поскольку многие итальянцы поддерживают Москву и выступают против отправки вооружения в Киев.

«Я решил провести этот митинг, потому что я обсуждал ситуацию с моими друзьями из России. Я думаю, что помощь РФ в Италии очень важна», – сказал Авондет «Известиям».

Кроме того, добавил мужчина, итальянцы не хотят отправлять свое оружие на Украину.

По его словам, опросы, которые проводили в Италии, говорят, что около 30% жителей страны поддерживают Россию. Авондет добавил, что итальянцы часто оставляют цветы рядом с посольством России.

Итальянец заметил, что перед проведением митинга в Турине ему вместе с другими организаторами пришлось оплатить налоги, чтобы обеспечить безопасность участников акции с помощью полиции.

«На митинге, который мы проводили, была полиция. Мы оплатили налоги, чтобы они нас защищали. Но когда пришли националисты со своими флагами, полиция ничего не сделала. Я думаю, что пришел такой приказ из правительства», – считает Амедео.

Он добавил, что начал следить за ситуацией между РФ и Украиной с 2014 года, после того как в Киеве случился государственный переворот. «Я понял, что на Украине существует нацизм», – сказал Амедео.

В субботу сотни итальянцев вышли на улицы Турина в поддержку специальной военной операции по защите Донбасса. На площади перед базиликой митингующие развернули флаги Италии и России. Также они озвучивали лозунги против альянса НАТО.

Итальянцы уверены, что если их страна продолжит поддерживать украинскую армию поставками оружия, то это приведет к экономическому кризису и безработице.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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