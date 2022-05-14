ВС РФ разбили украинскую переправу через Северский Донец

Российские войска уничтожили украинскую понтонную переправу через реку Северский Донец, по которой пытались перенаправить бронетехнику противника, сообщили в Минобороны.

На видео можно увидеть накрытую артиллерийским огнем переправу, а также огонь по противнику боевых машин пехоты БМП-3 и маневрирование во взаимодействии с мотострелками.

«В ходе разведывательно-поисковых действий мотострелкового подразделения ВС РФ расчетом беспилотного летательного аппарата было обнаружено подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты, предпринявшее попытку переправиться по наведенной понтонной переправе», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Далее российские артиллеристы и экипажи боевых машин пехоты завершили разгром бронетехники противника, которую успели перенаправить.

Ранее Минобороны РФ показало, как группа десантников штурмует опорный пункт украинских войск.

—