 

Захарова ответила испугавшейся глобального голода главе МИД ФРГ

14.05.2022, 17:35, Новости дня
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила причину роста цен испугавшейся глобального голода главе МИД Германии Анналене Бербок, обвинившей Россию в мировом кризисе.

«Цены растут из-за санкций, введенных коллективным Западом, под напором США. Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого – признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение», – написала Захарова в Telegram.

Дипломат указала, что первопричиной этому служит развал государственности Украины, который также является делом рук коллективного Запада.

«К нему причастны, в том числе  предшественники госпожи Бербок, которые не просто вмешивались в ситуацию в этой стране, а моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме», – отметила Захарова.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок предрекла глобальный голод из-за ситуации на Украине. «Из-за действий РФ прекращаются поставки, сильно растут цены – не только у нас, но и по всему миру, – и грозит жестокий голод», – сообщила Бербок. Она добавила, что эта «блокада экспорта продовольствия» является сознательной и становится, таким образом, якобы частью «гибридной войны: «Россия питает почву для новых кризисов».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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