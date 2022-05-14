Лавров заявил об отсутствии предателей среди дипломатов
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Предателей среди российских дипломатов найти не удалось, несмотря на предпринимаемые попытки вне России, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что дипломаты продолжают добросовестно выполнять свою работу.
«В соответствии с требованием времени мы добросовестно выполняем свои профессиональные обязанности, выполняем их в полном объеме. Предателей среди дипломатов найти не удалось, хотя такие попытки были. Предпринимались они из-за заграницы, да и внутри страны тоже», – передает РИА «Новости» слова министра.
Лавров ранее отметил, что даже в годы холодной войны не было такой массовой синхронной высылки дипломатов, что разрушает отношения с Западом.
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