Лавров заявил об отсутствии предателей среди дипломатов

Предателей среди российских дипломатов найти не удалось, несмотря на предпринимаемые попытки вне России, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что дипломаты продолжают добросовестно выполнять свою работу.

«В соответствии с требованием времени мы добросовестно выполняем свои профессиональные обязанности, выполняем их в полном объеме. Предателей среди дипломатов найти не удалось, хотя такие попытки были. Предпринимались они из-за заграницы, да и внутри страны тоже», – передает РИА «Новости» слова министра.

Лавров ранее отметил, что даже в годы холодной войны не было такой массовой синхронной высылки дипломатов, что разрушает отношения с Западом.

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