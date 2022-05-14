 

Лавров заявил об отсутствии предателей среди дипломатов

14.05.2022, 16:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Предателей среди российских дипломатов найти не удалось, несмотря на предпринимаемые попытки вне России, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что дипломаты продолжают добросовестно выполнять свою работу.

«В соответствии с требованием времени мы добросовестно выполняем свои профессиональные обязанности, выполняем их в полном объеме. Предателей среди дипломатов найти не удалось, хотя такие попытки были. Предпринимались они из-за заграницы, да и внутри страны тоже», – передает РИА «Новости» слова министра.

Лавров ранее отметил, что даже в годы холодной войны не было такой массовой синхронной высылки дипломатов, что разрушает отношения с Западом. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12.20 / Детям-сиротам показали балет «Щелкунчик»

07.08.20 / Познер оценил шансы Лукашенко на победу

07.07.21 / Полицейского зарезали за замечание двум нетрезвым мужчинам в Подмосковье

26.06.21 / В “ПриватБанке” произошел сбой. У некоторых клиентов списали деньги с карт

25.08.21 / 24 августа на Донбассе один военный погиб, двое были ранены – штаб ООС

28.09.20 / Rolls-Royce презентовала модель Ghost

18.06.21 / Обнародованы снимки электрокара BYD Dolphin

08.05.21 / В Сети оценили украинский «клон» американского ЗРК Patriot

26.01.21 / «Северный поток – 2» рискует пойти по стопам брежневской БАМ

03.09.20 / Компания Infiniti привезла в Россию купе Q60 с новым мотором

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика