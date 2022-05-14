Сенаторы-республиканцы во главе с Макконнеллом посетили Киев
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В субботу делегация американских сенаторов-республиканцев во главе с лидером республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митчем Макконнеллом побывала с визитом в Киеве, информирует местное США.
В столицу Украины приехали сенаторы Сьюзан Коллинз (от штата Мэн), Джон Барассо (от штата Вайоминг) и Джон Корнин (от штата Техас). Они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
О подробностях разговора не сообщалось.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник побывала в Киеве.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет