 

Умер правозащитник Андрей Бабушкин

14.05.2022, 10:30, Новости дня
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Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин умер на 59-м году жизни, сообщили коллеги по СПЧ.

«Сегодня в 03:30 в реанимации скончался Андрей Бабушкин. Ушел из жизни замечательный человек огромной, чистой души, настоящий защитник прав людей», – передает ТАСС со ссылкой на члена СПЧ Кирилла Кабанова.

Родился Бабушкин 28 января 1964 года в селе Звягино Пушкинского района Московской области. с 1993 года возглавлял ряд правозащитных организаций. С 2000 года стал автором проекта по оказанию помощи беспризорным детям. Является автором нескольких норм, , вошедших в действующее законодательство, эксперт по правовым вопросам международных организаций. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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