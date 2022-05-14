 

В Китае рассказали об ударе РФ по доллару

14.05.2022, 8:11, Новости дня
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Контрмеры Москвы, введенные в ответ на антироссийские санкции, нанесли серьезный удар по положению доллара в международной финансовой системе, пишет эксперт Гао Дэшен в статье для китайского издания «Хуаньцю шибао».

По мнению специалиста, опасным шагом для Вашингтона стало решение РФ расширить использование рубля в расчетах с другими странами.

«Заявление РФ о погашении внешнего долга в рублях и использовании их в качестве расчетной валюты при экспорте энергоносителей и стратегических ресурсов в «недружественные страны и регионы» пошатнуло монопольное положение доллара в мировой торговой и финансовой системе. <…> Мир ускоренными темпами вступает в постдолларовую эру», – передает РИА «Новости» содержание статьи.

Как подчеркнул эксперт, эффективность принятых Москвой мер доказала несостоятельность санкционной политики США и Запада.

Напомним, в марте президент Владимир Путин объявил, что РФ отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

В начале мая Путин подписал закон, который облегчает процесс постановки иностранных организаций на налоговый учет при открытии счета в банке. В частности, эта мера необходима для оплаты поставок газа в рублях.

На этом фоне российская валюта начала стремительно укрепляться. По оценке Bloomberg, с начала года курс рубля вырос на 11% и стал лидером по росту среди 31 основной валюты. Ведущее западное информационное агентство признало российский рубль лучшей валютой в мире в 2022 году. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как сложилась такая ситуация.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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