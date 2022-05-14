Байден назвал Харрис «президентом»

Глава американского государства Джо Байден в очередной раз назвал вице-президента США Камалу Харрис «президентом».

Очередную оговорку американский лидер допустил в ходе пресс-конференции, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, Байден уже несколько раз допускал эту оговорку. У Харрис даже в шутку спрашивали, кто является «настоящим президентом США». Харрис тогда разозлилась на вопрос и заявила: «Это Джо Байден. И не начинайте говорить, как республиканец, спрашивая о том, является ли он президентом или нет». Кроме того, Байден оговорился, назвав мужа Харрис «супругом первой леди».

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