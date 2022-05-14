 

Байден назвал Харрис «президентом»

14.05.2022, 6:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава американского государства Джо Байден в очередной раз назвал вице-президента США Камалу Харрис «президентом».

Очередную оговорку американский лидер допустил в ходе пресс-конференции, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, Байден уже несколько раз допускал эту оговорку. У Харрис даже в шутку спрашивали, кто является «настоящим президентом США». Харрис тогда разозлилась на вопрос и заявила: «Это Джо Байден. И не начинайте говорить, как республиканец, спрашивая о том, является ли он президентом или нет». Кроме того, Байден оговорился, назвав мужа Харрис «супругом первой леди».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06.20 / Снятие ограничительных мер: как обстоят дела в регионах страны

31.07.20 / “Надо нажать на тормоз”. Британское правительство объявило о новых ограничительных мерах из-за COVID-19

18.12.20 / Johnson & Johnson объявила о старте третьей фазы испытаний вакцины против COVID-19

01.01.22 / Газпром не стал бронировать мощности «Ямала – Европы»

05.11.20 / Посол Британии на Украине посетила границу с Крымом

01.02.21 / Прокуратура Крыма должна дать оценку продажи винзавода “Коктебель” – Представительство Зеленского в АРК

14.02.21 / Во время визита Зеленского в ОАЭ был подписан ряд двусторонних документов

09.05.22 / Празднование Дня Победы началось в России

29.07.20 / Лишившаяся руки из-за ревности мужа Маргарита Грачева объявила о свадьбе

26.07.21 / N-TV – «необычно для такой богатой страны» — ЕС предложил Германии гуманитарную помощь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика