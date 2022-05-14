 

ЛНР оценила решение Киева «живым товаром» ответить на финансовую помощь Запада

14.05.2022, 6:50, Новости дня
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США планируют выделить Украине 40 млрд долларов, страны G7 – 30 млрд евро, Киев в ответ также собирается крупно вложиться в «сделку» – мобилизовать 1 млн солдат, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Мирошник сказал, что США и их союзники «подняли ставки в сделке, Киеву нужно поднимать свою часть – 1 млн солдат». В эту «сделку» участники «вкладывались с нескольких сторон: США&UK и Ко дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается «живым товаром» – поставит пушечное мясо», передает РИА «Новости».

«Байден намерен дать 40 млрд долларов, страны G7 заявили о 30 млрд евро, вот и Украина выставляет один миллион человеческих жизней», – сообщил Мирошник, добавив, что «убитая и разрушенная страна не в счет, никто из них там жить все равно не собирается».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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