 

Заговорившего об Украине немецкого министра освистали в Кельне

14.05.2022, 5:25, Новости дня
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Вице-канцлера Германии, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека освистали и назвали «поджигателем войны» на предвыборном митинге в Кельне, сообщают информационные агентства.

Хабек заявил, что у тех, кто выступает против военной поддержки Киева, искажено представление о происходящем. По его словам, те, кто не помогает Украине, «виновны не меньше, а, может быть, и больше». Присутствующие на митинге ответили на его слова свистом и выкриками «Поджигатель войны», передает ТАСС со ссылкой на dpa.

Министр счел их поведение аморальным, но добавил, что никто не выйдет из нынешней ситуации на Украине «морально чистым». Он признался, что «не гордится» поставками оружия на Украину или попыткой отказаться от российских энергоресурсов. «Но это необходимо, если мы не хотим продолжать финансировать войну Путина», – сказал он.

15 мая состоятся выборы в ландтаг (региональный парламент) в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, которая является самой густонаселенной в Германии.

В начле апреля собравшиеся в немецком Эссене

встретили слова канцлера Германии Олафа Шольца об Украине и коронавирусе свистом и криками, а в мае жители Берлина

освистали посла Украины Андрея Мельника.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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