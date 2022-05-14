 

США обнародовали стратегию борьбы с попытками обхода санкций против России

14.05.2022, 3:59, Новости дня
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Опубликована стратегия минфина США на 2022 год по борьбе с финансовыми нарушениями, к которым Вашингтон относит и попытки обойти санкции против России.

Документ носит название «Национальная стратегия по борьбе с террористическим и иным незаконным финансированием». Он предусматривает шаги по поиску «скрытых» в США активов попавших под санкции российских бизнесменов. Также минфин США рассчитывает сделать более прозрачной финансовую сферу, связанную с офшорами, передает РИА «Новости».

Стратегия предусматривает противодействие «всем формам незаконного финансирования» и борьбу против его «пагубного влияния на финансовую систему, экономику и общество». Указывается, что это требуется для «национальной безопасности и процветания» США. Минфин США заявил, что достигнут «значительный прогресс», но необходимо «адаптироваться к изменяющейся среде угроз, а также к структурным и технологическим изменениям в сфере финансовых услуг, чтобы преуспеть в этой важнейшей борьбе».

Как утверждают власти США, российские бизнесмены и их доверенные лица «пытаются сделать анонимными и скрыть свои банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и иные активы, стремясь обойти финансовые ограничения». Минфин считает необходимым расширить меры по упрощению обмена данными между различными американскими надзорными органами.

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине страны Запада не только заморозили часть золотовалютных резервов России, но и устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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