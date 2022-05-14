 

США пригрозили иностранным банкам санкциями за поддержку России

14.05.2022, 3:59, Новости дня
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Вашингтон может распространить действие санкций на иностранные банки, если те оказывают материальную поддержку попавшим под антироссийские санкции лицам или компаниям, сообщил замглавы минфина США Адевале Адейемо.

Адейемо заявил, что США готовы «использовать инструменты, чтобы оказать давление» на банки. По его словам, Вашингтон «готов действовать» против финансовых институтов третьих стран, которые не ввели санкции в отношении России, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Замминистра встретился в пятницу в Нью-Йорке с представителями международных банков. В письменном заявлении минфина сообщается, что на встречах подчеркивалась «сосредоточенность» ведомства «на прекращении уклонения от санкций».

Как рассказал минфин, Адейемо «подчеркнул риски, связанные с содействием обходу санкций, в том числе риск попадания под санкции за предоставление материальной поддержки организациям, находящимся под санкциями». Адейемо посоветовал финансовым организациям уделить внимание контролю их деятельности, чтобы избежать транзакций с фигурантами американского санкционного списка.

Напомним, опубликована «Национальная стратегия по борьбе с террористическим и иным незаконным финансированием» – стратегия минфина США на 2022 год по борьбе с финансовыми нарушениями, к которым Вашингтон относит и попытки обойти санкции против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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