Страны Балтии попросили больше войск НАТО

Эстония, Латвия и Литва передали НАТО предложения по укреплению сил альянса на территории стран Балтии, сообщила замглавы минобороны Эстонии Туули Дунетон.

По словам Дунетон, «Эстония хочет, чтобы в каждой из стран Балтии и во всем восточном крыле ЕС была создана четкая структура управления на уровне военных подразделений». Также предлагается, чтобы страны НАТО, чьи военные «уже находятся в Эстонии, увеличили бы численность своих контингентов». Кроме того, предлагается развернуть «дополнительные оборонительные подразделения НАТО на территории стран Балтии». Минобороны Эстонии считает, что запросы республики так или иначе учитываются альянсом, но не в первоначальном объеме, передает ТАСС со ссылкой на ERR.

Напомним, НАТО объявило о «трансформации», предполагающей существенное увеличение войск альянса в Восточной Европе. Эксперты уверены, что реформы НАТО принципиально перекроят архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию и Запад в новую гонку вооружений.

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