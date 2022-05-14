 

Страны Балтии попросили больше войск НАТО

14.05.2022, 1:15, Новости дня
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Эстония, Латвия и Литва передали НАТО предложения по укреплению сил альянса на территории стран Балтии, сообщила замглавы минобороны Эстонии Туули Дунетон.

По словам Дунетон, «Эстония хочет, чтобы в каждой из стран Балтии и во всем восточном крыле ЕС была создана четкая структура управления на уровне военных подразделений». Также предлагается, чтобы страны НАТО, чьи военные «уже находятся в Эстонии, увеличили бы численность своих контингентов». Кроме того, предлагается развернуть «дополнительные оборонительные подразделения НАТО на территории стран Балтии». Минобороны Эстонии считает, что запросы республики так или иначе учитываются альянсом, но не в первоначальном объеме, передает ТАСС со ссылкой на ERR.

Напомним, НАТО объявило о «трансформации», предполагающей существенное увеличение войск альянса в Восточной Европе. Эксперты уверены, что реформы НАТО принципиально перекроят архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию и Запад в новую гонку вооружений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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