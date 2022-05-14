 

США повторно выступили против участия Путина в саммите G20

14.05.2022, 1:15, Новости дня
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Вашингтон продолжает настаивать на том, что глава российского государства Владимир Путин не должен участвовать в саммите G20, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, президент США Джо Байден считает, что на саммите «не должно быть ведения дел как обычно», Путину «не следует быть частью этого». Однако Псаки не знает, просил ли Байден своего коллегу из Индонезии Джоко Видодо отозвать приглашение российского лидера, передает ТАСС.

Напомним, Байден выступил за исключение РФ из формата G20. В апреле американские чиновники пытались убедить Индонезию не приглашать Россию на саммит. Однако Индонезия пригласила все страны на встречу лидеров G20 на острове Бали. В Кремле заявили, что решение об участии президента РФ в саммите будет приниматься в зависимости от развития ситуации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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