 

Молдавия объяснила оплату российского газа в евро

13.05.2022, 23:50, Новости дня
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Распределительное предприятие «Молдовагаз» платит за российский газ в евро, так как не входит в число недружественных РФ стран, сообщил председатель правления предприятия Вадим Чебан.

Чебан рассказал, что прежде оплата производилась «в основном в долларах, хотя по договору могли платить и в рублях, и в евро». Он отметил, что «были случаи, когда платили в рублях, если возникали проблемы с долларами». «С 1 мая мы не можем оплачивать в долларах – только в рублях и в евро», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на RTR Moldova.

Как отметил Чебан, с ноября действует договор, в рамках которого «Молдовагаз» платит за российский газ в евро. При этом Газпром не требовал переходить «на расчеты в рублях, так как Молдавия не зачислена Россией в число недружественных стран». Чебан заверил, что сейчас Молдавия осуществляет платежи по графику.

23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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