Подлодка «Князь Олег» выполнила тренировочные торпедные стрельбы

Подводная лодка Северного флота «Князь Олег» проекта 955-А выполнила торпедные стрельбы в ходе подледного плавания во льдах Баренцева моря, сообщили в пресс-службе флота.

«В рамках подготовки к плаванию в бассейне Северного Ледовитого океана экипаж нового ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955-А «Князь Олег» выполнил стрельбу торпедой с целью образования полыньи для всплытия во льдах Арктики. Торпедная стрельба была успешно проведена в одном из закрытых полигонов Северного флота в Баренцевом море», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Также военные выполнили торпедные стрельбы в ходе отработки задач противолодочного учения во взаимодействии с одной из атомных подводных лодок Северного флота.

Подводный крейсер «Князь Олег» построен на «Севмаше». Является второй субмариной модернизированного проекта атомных подводных лодок четвертого поколения «Борей-А».

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