Эксперты обсудили отечественный подход к рекомендательным алгоритмам и борьбе с фейками

Что делать с рекомендательными алгоритмами онлайн-платформ, чтобы они не представляли угрозу для пользователя, а также как в текущих условиях противостоять растущему числу дезинформации и фейковых сообщений. Эти и другие темы обсудили ведущие эксперты отрасли и представители отечественных сервисов в рамках второго Молодежного форума по управлению Интернетом (Youth RIGF 2022).

Аудитория должна понимать, из чего складываются рекомендации в соцсетях и какие действия влияют на формирование таких подборок, сообщил в своем выступлении генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул важность прозрачности работы рекомендательными алгоритмов и в качестве примера реализации такого подхода привел кейс маркетплейса Ozon, который раскрыл механизмы работы своих рекомендательных сервисов. «Ozon первый из российских компаний пошел на добровольное раскрытие своих механизмов. О чем это говорит? Ozon раскрыл эти механизмы для того, чтобы не создавать ощущение обманутости, чтобы не было подозрения, что вас кто-то дурит и пытается вам либо что-то продать ненужное, либо выманить из вас побольше денег», – прокомментировал эксперт.

Еще одной темой сессии стала проблема фейков и их распространения в отечественном онлайн-сегменте. Начальник Управления по развитию медиатехнологий АНО «Диалог Регионы» Павел Захаров охарактеризовал масштаб текущей «инфодемии». «За период с начала спецоперации и до текущего дня наши аналитики выявили столько же фейков, даже чуть больше, сколько было выявлено за весь 2021 год. При этом надо сказать, что 2021 год был тоже аномальным по количеству фейков. И они все были связаны с коронавирусом, разумеется, всякие конспирологические теории. Каждый день регистрируется в четыре раза больше уникальных новых фейков, чем в конце прошлого года и начале даже этого года», – отметил он.

Участники дискуссии пришкли к мнению о важности проведения постоянного фактчекинг информации и первые шаги к информационной сознательности уже сделаны. Так, в октябре 2021 года крупнейшие российские ИТ-компании, медиахолдинги и издания, подписали меморандум о борьбе с недостоверной информацией в интернете и создании безопасной информационной среды. Захаров подчеркнул роль таких инициатив: «Фактчекеры – организации с хорошей репутацией, уважаемые, которые дорожат этой репутацией, они профессионально занимаются проверкой информации. Фактчекеры должны просто объединить здравый смысл и понять, что от них зависит то, что пользователи будут читать».

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