Turkish Airlines отменила полеты в Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону до 30 июня

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену полетов в Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Минск до 30 июня.

Также до 30 июня не будет возобновлять авиасообщение с Украиной в целом. Турецкий авиаперевозчик с начала российской спецоперации на Украине ввел ограничения на полеты своих судов, и продлевает их в зависимости от обстановки, передает ТАСС.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет присоединяться к антироссийским санкциям. Авиасообщение между странами не прерывалось, а авиакомпания Turkish Airlines выделила для россиян 1,5 млн мест.

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