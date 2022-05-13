 

Turkish Airlines отменила полеты в Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону до 30 июня

13.05.2022, 17:27, Новости дня
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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену полетов в Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Минск до 30 июня.

Также до 30 июня не будет возобновлять авиасообщение с Украиной в целом. Турецкий авиаперевозчик с начала российской спецоперации на Украине ввел ограничения на полеты своих судов, и продлевает их в зависимости от обстановки, передает ТАСС.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет присоединяться к антироссийским санкциям. Авиасообщение между странами не прерывалось, а авиакомпания Turkish Airlines выделила для россиян 1,5 млн мест.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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