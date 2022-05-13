Зеленский раскритиковал попытку Макрона найти компромисс между Москвой и Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал попытку президента Франции Эммануэля Макрона найти выход из ситуации между Россией и Украиной.

«Мы не должны искать выход для России, Макрон зря это делает… Макрон хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами и не нашел. И не с нашей стороны, а со стороны России. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками касательно нашего суверенитета для того, чтобы сберечь лицо (президента РФ Владимира) Путина, мне кажется, что это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сберегать что-то кому-то и терять за это свои территории. Мне кажется что это несправедливо, это потерянное время», – сообщил Зеленский в эфире итальянского канала Rai 1, передает РИА «Новости».

Ранее Макрон созвонился с президентом РФ Владимиром Путины. Президент РФ в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали».

Макрон «вновь подчеркнул тяжесть последствий» украинского конфликта. Президент республики «призвал Россию действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН»

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