 

ВС РФ начали применять беспилотник «Орлан-10» для уничтожения бронетехники ВСУ

13.05.2022, 10:28, Новости дня
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Вооруженные силы РФ начали использовать многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» для ударов осколочно-фугасными боеприпасами по легкой бронетехнике Украины, сообщили СМИ.

«В ходе спецоперации военнослужащие впервые применили новейшую модификацию беспилотника, который теперь может наносить высокоточные удары по земле и поражать живую силу и технику. Операторы БПЛА находят цель и сбрасывают осколочно-фугасные боеприпасы с высоты 2 км», – передает ТАСС сообщение телеканала«Звезда».

Снаряды находятся в закрытых контейнерах, подвешенных под крыльями беспилотника, дальность полета которого составляет 110 км. Полный боекомплект составляет четыре осколочно-фугасных снаряда, способных поражать автомобильную технику, минометное вооружение и живую силу противника. Подчеркивается, что пока новая модификация «Орлана-10» поражает легкую бронетехнику ВСУ.

Ранее экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» Каспийской флотилии в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнил практические стрельбы с применением ракетного комплекса «Калибр». Впервые военнослужащие применили нестандартный способ объективного контроля поражения береговых целей расчетами БПЛА «Орлан-10» и «Элерон-3», осуществив запуск беспилотников с борта флагмана флотилии ракетного корабля «Дагестан».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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