Афганистан захотел закупать у РФ газ и нефть

Афганистан намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией, хочет закупать газ и нефть, настроен подписать конкретные соглашения, сообщил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

«У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией, чтобы был прогресс в отношениях. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это … то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», – передает РИА «Новости» слова Гарвала.

«Мы настроены на то, чтобы достичь соглашений между Афганистаном и Россией и подписать конкретные соглашения», – отметил глава дипмиссии.

По словам Гарвала, антироссийские санкции не повлияли на планы Кабула развивать экономическое сотрудничество с Москвой.

«Нет, мы не чувствуем никаких изменений. Как работали раньше, так и сейчас работаем и будем продолжать сотрудничество. Это фактор, как и фактор смены правительства в Афганистане, не повлиял на сотрудничество Кабула с Москвой и на намерение его развивать», – сообщил Гарвал, отвечая на вопрос, как расширение антироссийских санкций повлияло на намерение новых афганских властей сотрудничать с Россией.

Ранее национальный авиаперевозчик Афганистана Ariana Afghan Airlines открыл рейсы в Россию.

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