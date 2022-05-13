В Алжире заявили о большом успехе РФ после турне Лаврова
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Итоги визитов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Алжир и Оман стали большим достижение для Москвы, пишет Rai Al Youm.
Издание отмечает, что лидеры этих государств, президент Абдельмаджид Теббун и султан Хейсам Бен Тарек Аль Саид, на встречах с Лавровым подтвердили настрой на продолжение координации в формате ОПЕК+, что не позволит Западу найти замену российским энергоносителям. Кроме того, Алжир и Оман заняли сдержанную позицию в вопросе спецоперации на Украине.
«Россия восстанавливает свое влияние в арабском регионе. Это большое достижение для российской дипломатии, которая исторически поддерживала арабов и пыталась решить их проблемы», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Издание обратило внимание и на то, что политика Москвы на Ближнем Востоке в корне отличается от действий США и европейских стран, которые продолжают выстраивать отношения с арабскими государствами в колониальной манере.
Лавров побывал с визитом в Алжире 10 мая, а на следующий день посетил Оман.
Напомним, Лавров передал президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну приветствия российского лидера Владимира Путина и приглашение посетить Россию с визитом.
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