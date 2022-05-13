 

Стало известно о работе британских офицеров на Украине до спецоперации России

13.05.2022, 4:05, Новости дня
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Еще до начала спецоперации РФ на Украине британские офицеры уже работали в украинском штабе АТО в Краматорске, сообщили российские силовики со ссылкой на источники в ВСУ.

Указывается, что «группа офицеров британского военного ведомства задолго до начала военных действий уже присутствовала на территории Украины». В частности, «с 11 по 14 февраля в сопровождении ЧВК GardaWorld британские командиры проводили мероприятия по синхронизации технических разведданных, полученных средствами разведки НАТО, со штабом группировки АТО в Краматорске». Сообщается, что «рассматривались варианты ведения боевых действий против российских вооруженных сил». В российских силовых структурах уточнили, что речь идет об офицерах действующего резерва – кадровых военных, работающих под прикрытием. 

Многие из наемников GardaWorld прежде служили в британских спецслужбах. У ЧВК есть большой филиал в Лондоне, передает РИА «Новости».

«После стремительного наступления группировки российских войск 24 февраля на Киев британцы, которые помогали с разведданными штабу «АТО» в Краматорске, переместились в Киев для руководства обороной города из штаба, располагавшегося на территории школы №72», – говорится в сообщении.

Напомним, появилась информация о том, что в составе украинского десанта, который пытался высадиться на Змеиный, находились бывшие офицеры вооруженных сил США и Британии. ВСУ в последние дни понесли катастрофические потери, когда попытались отбить остров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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