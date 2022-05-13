Посол не смог сказать «ничего хорошего» об отношениях с Польшей

Сейчас Россия, как и все последние годы, не наблюдает никаких изменений к лучшему в отношениях с Польшей, сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Во время рабочей поездки в Калининград Андреев заявил: «Про российско-польские отношения ничего хорошего сказать не могу». Он сообщил, что «сверил часы, обменялся информацией» с руководством Калининградской области, чтобы «в нынешней ситуации совместно действовать во благо и области, и России».

Губернатор области Антон Алиханов заявил: «У нас сокращается количество точек соприкосновения, тем для взаимного сотрудничества с Польшей». При этом, по его словам, значение для региона имеет решение визовых вопросов, передает ТАСС.

Андреев считает, что самым надежным вариантом решения проблем с обучением в польских вузах для российских студентов, столкнувшихся с невозможностью его оплаты из-за санкций, является перевод в российские вузы. Посол отметил, что сейчас в Польше часто «нормы права и элементарный здравый смысл как бы не принимаются во внимание». Он подчеркнул, что весь масштаб такого «промывания мозгов», находясь за пределами Польши, представить себе очень сложно.

В понедельник посол РФ в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Его облили красным сиропом. Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.

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