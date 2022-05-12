Стало известно о готовности итальянской Eni к рублевым расчетам за газ

Итальянская нефтегазовая группа Eni готова в мае оплатить российский газ, даже если придется делать это в рублях, сообщили источники.

По информации Bloomberg, готовность Eni платить, даже если расчеты будут переведены из евро в рубли, отражает переговорные усилия Газпрома. Газпром указывает, что подобные расчеты не нарушают санкций ЕС, поскольку не имеют непосредственного отношения к российскому ЦБ. Источники сообщают, что рублевого счета у Eni пока нет, но итальянская компания ведет юридическую работу по подготовке к его созданию в случае необходимости, передает РИА «Новости».

В апреле сообщалось, что Eni не намерена открывать рублевый счет. В ЕК назвали оплату российского газа в рублях обходом санкций Евросоюза. Bloomberg сообщало, что рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний.

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