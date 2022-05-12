Дети платят самую высокую цену за войну в Украине

Сегодня гуманитарную ситуацию в Украине обсудили в Совете Безопасности ООН.

Помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя проинформировала членов Совбеза об усилиях по согласованию дополнительных пауз в гуманитарных целях и о ходе операции по эвакуации гражданских лиц из Мариуполя. А представитель ЮНИСЕФ Омар Абди рассказал об убийствах детей, обстрелах школ и больниц.

– С каждым днем все больше украинских детей сталкиваются с ужасами этой войны. Только в прошлом месяце ООН получила проверенные сведения об убийстве около ста детей, при этом реальные цифры могут быть значительно выше, – заявил заместитель Исполнительного директора ЮНИСЕФ Омар Абди. Он добавил, что многие дети получили ранения. Миллионы стали перемещенными лицами и беженцами.

Школы подвергаются нападениям и используются в военных целях

– Война в Украине, как и все войны, – это кризис в сфере защиты детей и их прав, – подчеркнул он. – В прошлом месяце ЮНИСЕФ проинформировал Совет о нападении на железнодорожный вокзал Краматорска. Теперь мы встречаемся после очередного ужасающего нападения, на этот раз на школу в Луганской области, и это еще один вопиющий пример неуважения к жизни мирных жителей. Еще больше семей оплакивают потерю своих близких.

В феврале, когда началась война, учебный год в Украине прервался, напомнил Омар Абди. Украинские школы по-прежнему подвергаются нападениям и используются в военных целях. На востоке Украины была повреждена или разрушена каждая шестая из поддерживаемых ЮНИСЕФ школ.

– Нападения на учебные заведения должны прекратиться, – заявил заместитель главы ЮНИСЕФ. – Все стороны должны выполнять свои юридические и моральные обязательства по защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, соблюдать международное гуманитарное право, нормы в области защиты прав человека и прав детей.

В середине марта более 15 тысяч украинских школ возобновили работу, в основном – в форме дистанционного обучения. Министерство образования и науки Украины при поддержке ЮНИСЕФ и партнеров делает все возможное, чтобы охватить украинских детей, в том числе поддерживает онлайн-образование от детского сада до 11 класса, сообщил Омар Абди.

– Однако дистанционное обучение может быть лишь временным решением, – сказал он. – Уроки пандемии продемонстрировали важность обучения детей в школе со своими сверстниками и учителями.

– Положение детей и их семей в пострадавших от конфликта районах, не имеющих доступа к гуманитарной помощи, по-прежнему остается тяжелым, – подчеркнул Омар Абди.

Дети живут в настоящем аду

– Дети и их родители рассказывают нам о том, что они живут в настоящем аду: им приходится голодать, пить воду из грязных луж и искать укрытие от постоянных обстрелов и бомбардировок, – сказал заместитель главы ЮНИСЕФ. – Война в Украине также оказала разрушительное воздействие на самых уязвимых детей в мире, поскольку цены на продукты питания и топливо подскочили до рекордно высокого уровня. Дети, уже пострадавшие от конфликтов и климатических кризисов по всему миру – от Афганистана до Йемена и стран Африканского Рога – платят высокую цену за войну, которая идет далеко от их границ. Нужно положить конец этой войне хотя бы ради детей, чье будущее буквально висит на волоске.

Помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель координатора чрезвычайной помощи Джойс Мсуя рассказал о гуманитарной ситуации в Украине в целом и об усилиях ООН по эвакуации людей из зон боевых действий и доставке гуманитарной помощи нуждающимся.

Эвакуация из Мариуполя

– В понедельник нам совместно с Международным комитетом Красного Креста удалось эвакуировать еще 174 мирных граждан с комбината “Азовсталь” и из других районов Мариуполя. Это была третья операция за последнюю неделю, в результате чего общее число мирных жителей, эвакуированных с металлургического завода, из Мариуполя и близлежащих городов, превысило 600 человек, – сообщила помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам.

Доставка помощи и добровольная эвакуация людей

Джойс Мсуя отметила, что разрушительная война в Украине продолжается и также напомнила о недавних сообщениях об обстреле школы в Белогоровке Луганской области.

Помощник Генсека рассказала о тяжелой ситуации в Луганской области, где, по данным местных властей, около 40 тысяч человек отключены от электричества, водоснабжения и газоснабжения, а также от мобильных сетей на подконтрольных правительству территориях этого региона. Ооновцы из соседней Донецкой области также сообщают об участившихся обстрелах в последние дни. В Одессе, на юге Украины, в результате нескольких авиаударов в последние несколько дней были повреждены дома, аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Помощник Генерального секретаря ООН напомнила о том, что в соответствии с международным гуманитарным правом стороны должны ограждать от опасности всех гражданских лиц, а также жилые дома, школы, больницы и другие важные объекты гражданской инфраструктуры. Она призвала обеспечить безопасную и добровольную эвакуацию людей из зон боевых действий и при этом уделять особое внимание женщинам, детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями.

– Я также призываю стороны конфликта устранить любые барьеры при передвижении гуманитарного персонала, обеспечить непрерывную доставку помощи для спасения жизней по всей Украине, – отметила представитель ООН.

Она сказала, что в дополнение к эвакуации с завода «Азовсталь» и из Мариуполя было организовано пять межведомственных автоколонн для доставки предметов первой необходимости, воды, продовольственных пайков, непродовольственных товаров, инструментов для ремонта систем подачи воды и генераторов. Все это, по ее словам, крайне необходимо мирным жителям, в условиях боевых действий.

По просьбе Генерального секретаря Управление ООН по координации гуманитарных вопросов изучает возможность встречи со сторонами для обсуждения гуманитарных вопросов, в том числе безопасных проходов для гражданских лиц и передвижения гуманитарных грузов.

Джойс Мсуя проинформировала Совбез о результатах поездки заместителя Генерального секретаря ООН в Анкару, где обсуждались вопросы поддержки Турцией усилий ООН по решению гуманитарных проблем в Украине.

Говоря о гуманитарных паузах, помощник Генерального секретаря подчеркнула, что ООН прилагает все возможные усилия для прекращения огня, как на местном уровне, так и в более широкомасштабном плане ради спасения жизни людей.

– Этого от нас ждет мир, это необходимо народу Украины, – сказала представитель ООН.

Позиция России

– Я захватил с собой учебник географии для восьмого класса под редакцией Масляка. Если верить учебнику, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и евреев пришли с Украины, – сказал постпред России Василий Небензя. – Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя (постпред Франции при ООН Николя де Ривьер), Вы знали, что Вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник, в нем железная логика: поскольку предки французов галлы, то они пришли с Галичины, которая на Украине.

– А знаете ли вы, что по мнению авторов учебника, украинцы и поляки имеют славянское происхождение, а русские – угро-финское? – обратил внимание дипломат.

В другом учебнике истории Украины для седьмого класса, заявил постпред РФ, говорится, что становление украинского народа насчитывает 140 тыс. лет.

– В учебнике по истории для девятого класса утверждается, что к концу 18 века украинцы в то время были одним из самых крупных народов Европы, – утверждает российский дипломат.

О правах человека

Выступая на 34-й специальной сессии Совета ООН по правам человека, посвященной ситуации с правами человека в Украине, сложившейся в результате российской агрессии, Мишель Бачелет заявила, что многие злодеяния могут быть приравнены к военным преступлениям.

Мишель Бачелет напомнила, что ее офис на ежедневной основе обновляет информацию об убитых и раненых в Украине, однако реальные цифры могут быть значительно выше. Управление публикует только проверенную информацию. Ее трудно получить и подтвердить в районах интенсивных боевых действий, в частности, в Мариуполе.

Люди погибли в основном в результате обстрелов и ракетных ударов

Подавляющее большинство мирных жителей погибли или получили ранения в результате «применения в населенных пунктах средств взрывного действия с широким радиусом действия». Речь идет об обстрелах из тяжелой артиллерии, реактивных системах залпового огня, ракетно-авиационных ударах.

– По нашей информации, хотя ответственность за такие инциденты может быть возложена на обе стороны конфликта, большая часть этих жертв, по-видимому, связана с российскими вооруженными силами и связанными с ними вооруженными группами, – сказала Верховный комиссара ООН.

– На сегодняшний день только в Киевской области обнаружено более 1000 тел мирных жителей, – отметила главная правозащитница ООН.

Убийства и массовые казни

Многие мирные жители провели недели в подвалах, и российские солдаты угрожали им расправой, если они попытаются уйти. В селе Яхидное Черниговской области 360 жителей, в том числе 74 ребенка и 5 инвалидов, провели 28 дней в подвале школы. Людям приходилось сутками сидеть без возможности лечь. Не было ни туалетов, ни воды, ни вентиляции. 10 пожилых людей умерли. Российские военные не разрешали им выходить.

– Масштабы незаконных убийств, в том числе сообщения о массовых казнях в районах к северу от Киева, шокируют. Хотя у нас есть информация о 300 таких убийствах, цифры будут продолжать расти по мере появления новых доказательств. Эти убийства гражданских лиц зачастую были преднамеренными, – подчеркнула Верховный комиссар.

Мирные жители, по ее словам, погибали, когда переходили дорогу или выходили из своих убежищ в поисках еды и воды, или когда пытались выехать из зоны боевых действий на своих автомобилях.

– Безоружных местных мужчин убивали, потому что российские солдаты подозревали их в поддержке украинских сил или считали, что они представляют потенциальную угрозу, а некоторых подвергали пыткам перед тем, как убить, – заявила Бачелет.

Она рассказала, что в селе Катюжанка Киевской области российские военные расстреляли молодую пару, их 14-летнюю дочь и дедушку, когда они пытались подъехать к своему дому. Родители погибли, а ребенок получил два огнестрельных ранения.

Верховный комиссар рассказала о разрушениях и повреждениях сотен учебных и медицинских учреждений и десятков тысяч жилых домов в результате боевых действий.

Мариуполь лежит в руинах

Мишель Бачелет напомнила о ситуации в городе Мариуполь, жители которого «пережили невообразимые ужасы с начала вооруженного нападения Российской Федерации».

– Некогда процветающий город лежит в руинах. Мы думаем, что число погибших мирных жителей в Мариуполе исчисляется тысячами, – отметила Бачелет. Она добавила, что со временем станет известно об истинных масштабах зверств и разрушений.

– Активные боевые действия в настоящее время сосредоточены в промышленной зоне “Азовсталь”, а жилые районы города в значительной степени заняты российскими вооруженными силами и связанными с ними вооруженными формированиями. Это вызывает озабоченность в отношении соблюдения прав человека иного характера, чем те, которые возникают в районах активных боевых действий, – подчеркнула главная правозащитница.

Эвакуация с металлургического завода «Азовсталь»

Она напомнила, что благодаря совместным усилиям МККК и ООН более 500 гражданских лиц, включая детей и пожилых людей, были успешно эвакуированы с металлургического завода «Азовсталь» и других районов. Она призвала разрешить эвакуацию оттуда раненых и больных комбатантов.

Спецдокладчики ООН потрясены «агрессией Российской Федерации против суверенного государства»

Выступая перед участниками Совета ООН по правам человека, председатель Координационного комитета специальных процедур Виктор Мадригал-Борлоса сообщил, что с 24 февраля он и его коллеги, специальные докладчики, получают информацию «о катастрофических последствиях российского вторжения в Украину».

– Все мы – мои коллеги и я – потрясены агрессией Российской Федерации против суверенного государства, Украины, нанесением ущерба его территориальной целостности. Мы недвусмысленно осудили эту агрессию. Применение силы одним государством против другого неприемлемо в принципе, оно наносит удар по самой сути и целям Устава Организации Объединенных Наций, – сказал Виктор Мадригал-Борлоса.

По его словам, «последствия этого военного нападения с точки зрения защиты и поощрения прав человека в Украине будут глубокими и долговременными».

– Они причинят огромные страдания и непоправимый вред, который будет давать о себе знать на протяжении поколений. Мы потрясены вызывающими тревогу сообщениями о нарушениях международных прав человека и гуманитарного права, которые могут быть приравнены к военным преступлениям, – заявил Виктор Мадригал-Борлоса.

Безопасность журналистов

В своем выступлении он выразил обеспокоенность по поводу безопасности журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала в Украине.

– Мои коллеги привели многочисленные сообщения о том, что журналисты подвергаются нападениям, пыткам, похищениям, убийствам, им отказывают в безопасном выезде из осажденных городов и районов, – отметил эксперт.

Пропаганда войны и дезинформация

Виктор Мадригал-Борлоса также подчеркнул, что «пропаганда войны и национальной ненависти, представляющая собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, крайне вредна и запрещена статьей 20 Международного пакта о гражданских и политических правах».

Эксперт со ссылкой на своих коллег отметил, что «война в Украине еще ярче высветила опасность распространения дезинформации, подстрекательств к насилию и ненависти, а также политики и практики ограничения законных высказываний на платформах социальных сетей».

– Мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить вторжение в Украину с тем, чтобы избежать дальнейших кровопролитий и гибели людей, – сказал председатель Координационного комитета специальных процедур Виктор Мадригал-Борлоса.

Он напомнил, что «преднамеренные нападения на гражданское население и гражданские объекты приравниваются к военным преступлениям». Эксперт призывал стороны к прекращению огня в гуманитарных целях и к конструктивным мирным переговорам.

Комиссия по расследованию

Выступивший на сессии Эрик Мезе отчитался перед Советом по правам человека о работе возглавляемой им Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине. По его словам, на этой неделе Комиссия провела в Женеве ряд встреч с представителями государств-членов и неправительственных организаций.

– Мы также запросили мнения Постоянного представительства Украины и Генерального прокурора Украины, – сообщил Эрик Мезе. – Комиссия запросила контакт с Российской Федерацией и по-прежнему готова связаться с ними.

Комиссия, подчеркнул ее председатель, является независимой, и это четко указано в ее мандате. Она не связана с какой-либо конкретной страной или организацией.

– Мы продолжаем налаживать контакты с сторонами конфликта, с жертвами, с представителями гражданского общества и другими заинтересованными участниками, – сказал Эрик Мезе. – Мы будем опираться на максимально широкий круг источников, которые должны быть рассмотрены в совокупности. Выводы Комиссии, которые будут направлены Совету по правам человека, будут базироваться на независимой оценке ее членов, на результатах анализа информации и доказательствах, полученных в результате расследований.