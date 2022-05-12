 

Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу «Вечерний Ургант»

12.05.2022, 21:40, Новости дня
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Руководство Первого канала опровергло информацию о том, что якобы закрыто вечернее шоу «Вечерний Ургант».

«Собачья чушь», – сказали в пресс-службе, комментируя публикации о закрытии передачи в ряде Telegram-каналов, передает ТАСС.

Первый канал уже опровергал информацию о возможном расторжении контракта с телеведущим Иваном Ургантом и слухи о закрытии шоу. 

Ранее стало известно, что Первый канал изменил сетку вещания в пользу общественно-политических программ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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