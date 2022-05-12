СМИ: Доходы РФ от продажи нефти выросли на 50% в 2022 году

Доходы РФ от продажи нефти выросли на 50% в этом году несмотря на то, что после начала специальной военной операции на Украине многие импортеры были вынуждены отказаться от ее поставок, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

По его данным, РФ зарабатывала примерно 20 млрд долларов каждый месяц от совокупных продаж нефти и нефтепродуктов. Российские поставки продолжаются даже несмотря на переговоры ЕС о запрете импорта. Азия по-прежнему заинтересована в покупке российской нефти, а Китай и Индия покупают те грузы, которые сейчас не нужны в Европе, передает ТАСС со ссылкой на агентство.

МЭА, которое консультирует крупные экономики, оставило в отчете свой прогноз относительно мировых продажи нефти практически без изменений: глобальные рынки топлива напряжены и могут столкнуться с дальнейшим напряжением в ближайшие месяцы. Однако Москва продолжает получать непредвиденную финансовую прибыль по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2021 года. Несмотря на публичное осуждение и введение санкций против России, общие доходы от экспорта нефти в этом году выросли на 50%, говорится в отчете.

МЭА полагает, что такая устойчивость временная. Агентство считает, что полный запрет на импорт российской нефти может заставить российские компании закрывать больше скважин.

Ранее ЕК смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против РФ после двух дней безуспешных переговоров в ЕС.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство ЕК грозит подрывом европейского единства. Он также заявил, что санкции ЕС в отношении энергетического сектора РФ являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.

В результате ЕК собралась компенсировать Венгрии отказ от российской нефти.

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