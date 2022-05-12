 

Российский дипломат заявил, что Финляндия и Швеция станут целями при вступлении в НАТО

12.05.2022, 20:18, Новости дня
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Вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Если на этих территориях появятся подразделения НАТО, эти территории могут стать целью или потенциальной целью для удара», – передает ТАСС слова дипломата со ссылкой на UnHerd News.

По словам Полянского, и Финляндия, и Швеция знают, что «в тот момент, когда они станут членами НАТО, это потребует определенных зеркальных мер с российской стороны».

Ранее сообщалось, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, об этом говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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