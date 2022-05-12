 

В Кремле заявили о невозможности попавших под санкции компаний участвовать в поставках газа

12.05.2022, 14:35, Новости дня
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Иностранные энергетические компании, которые попали под ответные российские санкции, больше не смогут участвовать в процессе поставок газа из России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У представителя Кремля уточнили, как внесение 31 компании в санкционный список отразится на поставках газа в Европу.

«Там же санкции блокирующие в отношении этих компаний, поэтому с этими компаниями не будет никаких взаимоотношений, они просто запрещены», – передает слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что «эти компании не могут больше участвовать в процессе» поставок газа из РФ.

Напомним, правительство РФ утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские дочки Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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