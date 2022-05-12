 

В Кремле рассказали о действиях РФ в случае вхождения Финляндии в НАТО

12.05.2022, 13:13, Новости дня
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Россия начнет проработку мер для обеспечения своей безопасности, если Финляндия вступит в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он объяснил, что практический ответ РФ на вхождение Финляндии в альянс будет зависеть от того, в чем будет выражаться в дальнейшем этот процесс расширения, насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к российским границам.

«Разумеется, если вы помните, есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО, то есть НАТО движется в нашу сторону. Поэтому, конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля также заявил, что вопрос о том почему Финляндия изменила свою позицию и отказалась от внеблокового статуса, надо задавать властям этой страны.

«Вы знаете, что Финляндия присоединилась к недружественным шагам, которые были предприняты в рамках ЕС по отношению к нашей стране. Это не может не вызывать нашего сожаления и является причиной для наших соответствующих зеркальных ответов», – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО, об этом  говорится в распространенном совместном заявлении президента и главы правительства страны Саули Ниинисте и Санны Марин. «Мы надеемся, что шаги, которые необходимы для принятия этого решения, будут предприняты в течение ближайших нескольких дней», – передает телеканал Yle их заявление.

В прошлую пятницу Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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