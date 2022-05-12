Челябинские химики предложили парфюмерам избавиться от импорта

Химики Челябинского госуниверситета рассказали про катализатор, который избавит от импортных закупок производителей парфюмерии. Как рассказали представители рынка, спрос на их продукцию со стороны торговых сетей в марте вырос на 70%.

«Разработка катализатора на основе смешанных оксидов магния и алюминия интересна по экономическим соображениям: производство недорогое и практически не наносит вреда окружающей среде», – передает Ura.RU слова профессора кафедры химической технологии и вычислительной химии Александра Толчева.

Заведующий учебно-научной лабораторией прикладной химии химического факультета Артем Тронов рассказал, что аналоги катализаторов создают европейцы и китайцы, в России публикаций на эту тему меньше. Сегодня челябинские исследователи стараются получить катализатор разными способами, чтобы сравнить их по своим свойствам и экономическому эффекту.

«За два года существования нашей компании мы заметили, что в марте спрос на продукцию со стороны федеральных продавцов вырос на 70%. Это из-за ухода западных марок. Как итог, потребности в компонентах у отечественных производителей возросли», – подтвердил актуальность разработки химик-технолог челябинского бренда Hydronium Андрей Беликов.

По оценкам эксперта, сегодня основными поставщиками коллагена, гиалуроновой кислоты, спирта, в производстве которого нужны катализаторы, являются китайские и корейские компании. За спросом на сложные компоненты их российские конкуренты не успевают.

Ранее парфюмер Жанна Гладкова рассказала газете ВЗГЛЯД, что для полного импортозамещения на российском рынке парфюмерной продукции необходимо открыть на территории страны хотя бы один завод для создания основы ароматов.

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