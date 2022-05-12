 

Челябинские химики предложили парфюмерам избавиться от импорта

12.05.2022, 11:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Химики Челябинского госуниверситета рассказали про катализатор, который избавит от импортных закупок производителей парфюмерии. Как рассказали представители рынка, спрос на их продукцию со стороны торговых сетей в марте вырос на 70%.

«Разработка катализатора на основе смешанных оксидов магния и алюминия интересна по экономическим соображениям: производство недорогое и практически не наносит вреда окружающей среде», – передает Ura.RU слова профессора кафедры химической технологии и вычислительной химии Александра Толчева.

Заведующий учебно-научной лабораторией прикладной химии химического факультета Артем Тронов рассказал, что аналоги катализаторов создают европейцы и китайцы, в России публикаций на эту тему меньше. Сегодня челябинские исследователи стараются получить катализатор разными способами, чтобы сравнить их по своим свойствам и экономическому эффекту.

«За два года существования нашей компании мы заметили, что в марте спрос на продукцию со стороны федеральных продавцов вырос на 70%. Это из-за ухода западных марок. Как итог, потребности в компонентах у отечественных производителей возросли», – подтвердил актуальность разработки химик-технолог челябинского бренда Hydronium Андрей Беликов.

По оценкам эксперта, сегодня основными поставщиками коллагена, гиалуроновой кислоты, спирта, в производстве которого нужны катализаторы, являются китайские и корейские компании. За спросом на сложные компоненты их российские конкуренты не успевают.

Ранее парфюмер Жанна Гладкова рассказала газете ВЗГЛЯД, что для полного импортозамещения на российском рынке парфюмерной продукции необходимо открыть на территории страны хотя бы один завод для создания основы ароматов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Метеозависимым посоветовали легкий способ улучшить самочувствие

14.03 / Ученые обнаружили муху, жившую 47 миллионов лет назад

06.10 / «Принял, но не слишком тепло» — Le Monde o встрече Макрона с Блинкеном после кризиса подлодок

16.10 / Польша выделила более $400 млн на строительство стены на границе с Россией, Беларусью и Украиной

23.07 / США ввели санкции против министра обороны и подразделения МВД Кубы

11.08 / Трампа увели с брифинга из-за выстрелов у Белого дома

04.05 / Власти Москвы оценили вероятность скорой отмены масочного режима

04.12 / Огонь на курском сахарном комбинате смогли потушить только с помощью пожарного поезда

01.10 / Путин назначил председателя Мосгорсуда

20.12 / В Киеве зажгли главную елку Украины. Фоторепортаж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика