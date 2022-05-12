 

Баржа с углем затонула в румынском порту Констанца

12.05.2022, 2:31, Новости дня
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Баржа с 1700 тонн антрацита на борту затонула в румынском порту Констанца, сообщило агентство Аджерпрес.

«Вчера, 10 мая 2022 года, около 16:20 баржа RSP 2541 под германским флагом затонула у 99-го причала в порту Констанца, – приводит ТАСС текст сообщения Румынской морской администрации. – Сразу после инцидента была принята превентивная мера по установлению дамбы с целью ограничения загрязнения, как обычно действуют в подобных случаях. По имеющейся информации, на борту баржи было около 1700 тонн антрацита с пунктом назначения в Брчко (Босния и Герцеговина)».

Причины инцидента пока не известны, они будут выявлены в результате начатого Румынской морской администрацией расследования после разгрузки баржи и ее поднятия на поверхность. Стоимость операций будет оплачена владельцем судна.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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